"Реал добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании

Фото: твиттер "Реала"

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу над "Барселоной".

Открыл счет в матче Винисиус Жуниор, однако в конце первого тайма Люк де Йонг сравнял счет. В середине второго тайма Карим Бензема снова вывел мадридский клуб вперед. "Барселона" благодаря голу Ансу Фати перевела игру в экстра-таймы. В дополнительное время победу "Реалу" принес гол Федерико Вальверде.

В финале Суперкубка "Реал" сыграет против победителя пары "Атлетико" - "Атлетик".

"Барселона" - "Реал" 2:3

Голы: Винисиус Жуниор, 25 - 0:1, де Йонг, 41 - 1:1, Бензема, 72 - 1:2, Фати, 83 - 2:2, Вальверде, 98 - 2:3

"Барселона": тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 46), Гави (Депай, 78), Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), де Йонг (Фати, 66), Дембеле, Ферран Торрес (Эззальзули, 46; Жуджла, 110).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90), Начо, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 83), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Родриго, 68), Винисиус Жуниор (Камавинга, 110).

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