"Реал добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
Фото: твиттер "Реала"
В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу над "Барселоной".
Открыл счет в матче Винисиус Жуниор, однако в конце первого тайма Люк де Йонг сравнял счет. В середине второго тайма Карим Бензема снова вывел мадридский клуб вперед. "Барселона" благодаря голу Ансу Фати перевела игру в экстра-таймы. В дополнительное время победу "Реалу" принес гол Федерико Вальверде.
В финале Суперкубка "Реал" сыграет против победителя пары "Атлетико" - "Атлетик".
"Барселона" - "Реал" 2:3
Голы: Винисиус Жуниор, 25 - 0:1, де Йонг, 41 - 1:1, Бензема, 72 - 1:2, Фати, 83 - 2:2, Вальверде, 98 - 2:3
"Барселона": тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг (Педри, 46), Гави (Депай, 78), Дани Алвес (Нико Гонсалес, 78), де Йонг (Фати, 66), Дембеле, Ферран Торрес (Эззальзули, 46; Жуджла, 110).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 90), Начо, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 83), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Родриго, 68), Винисиус Жуниор (Камавинга, 110).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14