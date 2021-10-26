"Реал" думает о продлении Винисиуса

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор вероятно еще надолго останется игроком королевского клуба.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт Винисиуса скоро станет предметом обсуждения в "Реале".

По информации источника, на данный момент процесс продления еще не запущен.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 9 матчей в Ла Лиге, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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