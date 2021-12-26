"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январе
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Руководители мадридского "Реала" намерены избавиться от нескольких футболистов первой команды, сообщает редактор издания Marca Хосе Феликс Диас.
По информации источника, в январе королевский клуб планирует продать Гарета Бэйла и Иско, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2022 года. Отмечается, что это решение было согласовано с тренерским штабом, Карло Анчелотти не рассчитывает на этих игроков.
Сообщается, что "сливочные" с уважением отнесутся к любому решению Марсело, который в нынешнем сезоне редко выходит на поле. Также клуб рассмотрит предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.
В "Реале" не планируют покупать кого-либо в январе, а поэтому возможные продажи рассматривают как подготовку к лету.
Также не пропустите: Еще два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за таланта из "Байера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лапорта намерен не допустить трансфера Холанда в "Реал"
-
"Эвертон" в ближайшее время объявит о трансфере игрока сборной Украины
-
Стало известно, сколько "Зенит" требует от "Лиона" за трансфер Азмуна
-
Семак хочет, чтобы Дзюба покинул "Зенит"
-
Стало известно, на какую сумму ПСЖ нужно продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
Лента новостей
-
Джикия высказался о "Спартаке" в Лиге Европы
-
Гвардиола сравнил игру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"
-
Червиченко прокомментировал возможный трансфер Дзюбы в "Рубин"
-
Влахович мечтает о переходе в "Реал"
-
Гвардиола высказался о покупке нападающего в "Манчестер Сити"
-
"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январе
-
Еще два топ-клуба АПЛ вступили в борьбу за таланта из "Байера"
-
Боярский отреагировал на возможный уход Дзюбы из "Зенита"
-
"Ливерпуль" определил две трансферные цели на лето 2022 года
-
1
"Барселона" продолжает продавать товары, связанные с Месси
-
Медведев высказался об отказе фанатов "Зенита" оформлять Fan ID
-
"Ювентус" не намерен продавать де Лигта. На игрока претендуют три клуба
-
Петржела оценил ущерб для "Зенита" от возможного ухода Дзюбы и Азмуна
-
Кавани ждет решения от "Барселоны"
-
Газизов уверен, что "Уфа" сохранит прописку в РПЛ
-
Футболисты "Реала" уверены в переходе Рюдигера летом
-
Рафинья Алькантара вернется в Испанию
-
В "Зените" прокомментировали информацию, что Семак хочет избавиться от Дзюбы
-
Лапорта намерен не допустить трансфера Холанда в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа в "Астон Вилле"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14