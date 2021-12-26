"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январе

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"Реал" готов продать сразу пять футболистов уже в январеФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Руководители мадридского "Реала" намерены избавиться от нескольких футболистов первой команды, сообщает редактор издания Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, в январе королевский клуб планирует продать Гарета Бэйла и Иско, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2022 года. Отмечается, что это решение было согласовано с тренерским штабом, Карло Анчелотти не рассчитывает на этих игроков.

Сообщается, что "сливочные" с уважением отнесутся к любому решению Марсело, который в нынешнем сезоне редко выходит на поле. Также клуб рассмотрит предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.

В "Реале" не планируют покупать кого-либо в январе, а поэтому возможные продажи рассматривают как подготовку к лету.

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