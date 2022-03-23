"Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе

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"Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Летом пройдет "Эль Класико" в США, сообщает издание Marca.

По информации источника, мадридский "Реал" и "Барселона" договорились о проведении товарищеского матча в Лас-Вегасе, на новом стадионе Allegian. 

Отмечается, что "Мадрид" также сыграет еще две игры в Калифорнии, возможно, в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, однако подробности нового предсезонного тура еще не раскрыты.

Напомним, что в последнее воскресенье "Барселона" прервала серию из пяти побед "Реала" в "Класико" подряд и шести матче без поражений, обыграв мадридцев на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0.

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