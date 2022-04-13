"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
Фото: твиттер Энцо Фернандеса/Автор неизвестен
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Ривер Плейт" Энцо Фернандесу, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своем твиттере.
По сведениям источника, испанский и английский клубы уже начали переговоры о приобретении игрока. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 20 миллионов евро, но вскоре она может вырасти до 25 миллионов.
В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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