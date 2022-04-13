"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта

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"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта

Фото: твиттер Энцо Фернандеса/Автор неизвестен

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Ривер Плейт" Энцо Фернандесу, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский и английский клубы уже начали переговоры о приобретении игрока. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 20 миллионов евро, но вскоре она может вырасти до 25 миллионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за "Ривер Плейт" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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