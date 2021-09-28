"Реал" интересуется Педро Порро

Фото: инстаграм Порро/Автор неизвестен

Испанский правый защитник "Манчестер Сити" Педро Порро, ныне выступающий за лиссабонский "Спортинг" на правах аренды заинтересовал гранд испанского футбола.

Как сообщает O Jogo, футболистом интересуется мадридский "Реал".

По информации источника, королевский клуб уже около года пристально наблюдает за игрой испанца.

Отмечается, что в стане "сливочных" рассматривают Порро как игрока на перспективу, который сможет заменить Даниэля Карвахаля, подверженного травмам.

У "Спортинга" есть право выкупа игрока за 8,5 миллионов евро.

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