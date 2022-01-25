"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы

Фото: инстаграм Эндрика\Автор неизвестен

За 15-летнего бразильского нападающего "Палмейраса" Эндрика разворачивается серьезная борьба.

Как сообщает инсайдер Марио Кортегана, "Реал Мадрид" лидирует в гонке за Эндрика - клуб опережает в борьбе за него все топ-клубы Европы.

По информации источника, подписать 15-летнего бразильца хотят также "Барселона", мадридский "Атлетико", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", но все они сейчас позади "Мадрида".

Отмечается, что конкуренция за игрока настолько серьезна, что "Аякс" и "Аталанта" уже вышли из гонки за неимением шансов его подписать.

Сообщается, что "Палмейрас" получит гарантированную сумму в 20-25 миллионов евро. В случае выполнения ряда бонусных пунктов в будущем, сумма сделки может вырасти до 40-45 миллионов.

У "Реала" прекрасные отношения с TFM - это агентство, представляющее интересы Эндрика. Они же представляют интересы Винисиуса.

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