"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
Фото: инстаграм Эндрика\Автор неизвестен
За 15-летнего бразильского нападающего "Палмейраса" Эндрика разворачивается серьезная борьба.
Как сообщает инсайдер Марио Кортегана, "Реал Мадрид" лидирует в гонке за Эндрика - клуб опережает в борьбе за него все топ-клубы Европы.
По информации источника, подписать 15-летнего бразильца хотят также "Барселона", мадридский "Атлетико", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", но все они сейчас позади "Мадрида".
Отмечается, что конкуренция за игрока настолько серьезна, что "Аякс" и "Аталанта" уже вышли из гонки за неимением шансов его подписать.
Сообщается, что "Палмейрас" получит гарантированную сумму в 20-25 миллионов евро. В случае выполнения ряда бонусных пунктов в будущем, сумма сделки может вырасти до 40-45 миллионов.
У "Реала" прекрасные отношения с TFM - это агентство, представляющее интересы Эндрика. Они же представляют интересы Винисиуса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14