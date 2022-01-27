"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"

Фото: инстаграм "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу" после его реконструкции.

Как сообщает издание Vozpopuli, королевский клуб достиг договоренности о 25-летнем соглашении с американской компанией Legends, которая занимается организацией спортивных мероприятий.

По информации источника, это соглашение будет приносить клубу от 400 до 440 миллионов евро каждый год за счет проведения различных мероприятий на новом "Сантьяго Бернабеу".

Отмечается, что цель Флорентино Переса - поднять стоимость "Реал Мадрида" до 6-8 миллиардов евро к концу 2025 года. К старту 2022 года по оценке Forbes "Мадрид" оценивается 4,75 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона будет завершена следующей зимой.

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