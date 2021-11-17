"Реал Мадрид" готовит масштабную трансферную кампанию следующим летом

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует серьезно усилиться следующим летом.

Как сообщает инсайдер Марио Кортехьяна, королевский клуб уже начал планировать масштабную трансферную кампанию на следующее лето.

По информации источника, руководство испанского гранда намерен подписать суперзвезду в каждую линию, начиная от обороны и заканчивая атакой.

Ранее сообщалось, что "Реал" планирует подписать Рюдигера, Погба и Мбаппе. Также возможно подписание Холанда.

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