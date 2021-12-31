"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Летом 2022 года мадридский "Реал" хочет заполучить и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, и форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.
По информации источника, королевский клуб намерен извлечь выгоду из финансовых проблем, которые испытывает "Барселона", и поэтому собирается подписать этих игроков без особой конкуренции.
Отмечается, что Мбаппе перейдет в стан "сливочных" летом на правах свободного агента. Также сообщается, что "Реал" является главным претендентом на Холанда.
Летом истекают контракты трех игроком клуба, у которых большие зарплаты – это Гарет Бэйл, Иско и Марсело. Таким образом, зарплатная ведомость "Мадрида" сильно разгрузится, и у клуба будет возможность платить зарплату и Мбаппе, и Холанду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14