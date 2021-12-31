"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и Холанда

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"Реал Мадрид" хочет подписать Мбаппе и ХоландаФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Летом 2022 года мадридский "Реал" хочет заполучить и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, и форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

По информации источника, королевский клуб намерен извлечь выгоду из финансовых проблем, которые испытывает "Барселона", и поэтому собирается подписать этих игроков без особой конкуренции.

Отмечается, что Мбаппе перейдет в стан "сливочных" летом на правах свободного агента. Также сообщается, что "Реал" является главным претендентом на Холанда.

Летом истекают контракты трех игроком клуба, у которых большие зарплаты – это Гарет Бэйл, Иско и Марсело. Таким образом, зарплатная ведомость "Мадрида" сильно разгрузится, и у клуба будет возможность платить зарплату и Мбаппе, и Холанду.

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