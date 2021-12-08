"Реал Мадрид" взял кредит для дополнительных работ на "Сантьяго Бернабеу"

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" построит на реконструированном стадионе "Сантьяго Бернабеу" подземную теплицу для хранения газона, который будет задвигаться во время нефутбольных мероприятий.

Для воплощения этого проекта королевский клуб взял кредит на общую сумму в 225 миллионов евро сроком на 27 лет с постоянной процентной ставкой 1,53%, сообщает официальный сайт "сливочных".

"Эти условия являются лучшими из когда-либо достигнутых для долгосрочного финансирования в мире спорта", - отмечает пресс-служба "Мадрида".

Эта конструкция дать возможность убирать газон и хранить его в оптимальных условиях для проведения футбольных матчей. Таким образом, на стадионе будет можно проводить различные мероприятия без вреда для травы.

"Мадриду" потребовался кредит на этот инновационный проект, так как работы по постройке подземной теплицы изначально не были включены в проект реконструкции стадиона, однако стали возможными из-за пандемии.

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