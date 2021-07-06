"Реал" надеется на переход Месси в "ПСЖ"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает AS, мадридский "Реал" продолжает работу над подписанием форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

По информации источника, руководство "сливочных" считает, что каждый день, который Лионель Месси проводит в статусе свободного агента, идет "Реалу" на пользу, так как сложности в подписании контракта с "Барселоной" приближают форварда сборной Аргентины к переходу в "ПСЖ".

Отмечается, что в том случае, если парижанам удастся заполучить Месси, то, сохранив в команде Килиана Мбаппе и Неймара, "ПСЖ" ни при каких условиях не сможет выполнить требования финансового фэйр-плей. В таком случае клуб будет вынужден продать кого-то из этих футболистов.

"Если Лео перейдет в "ПСЖ", то Мбаппе выйдет через ту же входную дверь. Мы знаем, что это трансферная возможность. Почему нет?" – цитирует AS одного из руководителей "Реала".

Напомним, что 30 июня истек контракт Месси с "Барселоной". О подписании нового контракта до сих пор не объявлено.

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