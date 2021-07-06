"Реал" надеется на переход Месси в "ПСЖ"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Как сообщает AS, мадридский "Реал" продолжает работу над подписанием форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
По информации источника, руководство "сливочных" считает, что каждый день, который Лионель Месси проводит в статусе свободного агента, идет "Реалу" на пользу, так как сложности в подписании контракта с "Барселоной" приближают форварда сборной Аргентины к переходу в "ПСЖ".
Отмечается, что в том случае, если парижанам удастся заполучить Месси, то, сохранив в команде Килиана Мбаппе и Неймара, "ПСЖ" ни при каких условиях не сможет выполнить требования финансового фэйр-плей. В таком случае клуб будет вынужден продать кого-то из этих футболистов.
"Если Лео перейдет в "ПСЖ", то Мбаппе выйдет через ту же входную дверь. Мы знаем, что это трансферная возможность. Почему нет?" – цитирует AS одного из руководителей "Реала".
Напомним, что 30 июня истек контракт Месси с "Барселоной". О подписании нового контракта до сих пор не объявлено.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14