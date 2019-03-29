"Реал" намерен приобрести Кулибали

1 Теги калиду кулибалиреал мадридтрансферынаполи

"Реал" намерен приобрести Кулибали

"Реал" хочет приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает As.

По данным источника, мадридцы занимаются поиском замены Рафаэля Варана, который, скорее всего, летом перейдет в другой клуб. 

В покупке 27-летнего игрока заинтересован непосредственно главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. 

"Наполи" готов отпустить сенегальца не менее чем за 100 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В игроке также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 26 матчах, отметившись 2 ассистами.

А еще: Агент Пьянича и Йовича ведет переговоры с "Реалом| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Лучше уж Варану доплатить и пусть играет,а в пару к нему Кулибали!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 марта

Главные новости дня: 28 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов