"Реал" намерен приобрести Кулибали

"Реал" хочет приобрести защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает As.

По данным источника, мадридцы занимаются поиском замены Рафаэля Варана, который, скорее всего, летом перейдет в другой клуб.

В покупке 27-летнего игрока заинтересован непосредственно главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

"Наполи" готов отпустить сенегальца не менее чем за 100 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В игроке также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 26 матчах, отметившись 2 ассистами.

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