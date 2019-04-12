"Реал" намерен выручить 250 миллионов с продажи трех футболистов
Предстоящим летом "Реал" может продать трех основных футболистов.
По сведениям Sport.es, "сливочные" готовы продать Марсело, Иско и Гарета Бэйла. Отмечается, что клуб хочет выручить 250 миллионов евро, которые сразу направит на усиление состава.
Марсело играет в "Реале" с 2007 года, а Бэйл и Иско - с 2013 года. Трансфермаркет оценивает 26-летнего Иско в 60 миллионов евро, 30-летнего Марсело - в 35 миллионов, а 29-летнего Бэйла - в 70 миллионов.
Читайте также: "Реал" определился со стоимостью Бэйла. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Rambler Group не будет звать комментаторов "Матч ТВ" на игры АПЛ
-
Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы
-
Анчелотти прокомментировал поражение от "Арсенала"
-
"Реал" намерен выручить 250 миллионов с продажи трех футболистов
-
Неймар вернулся в общую группу
-
Годин согласовал контракт с "Интером"
-
Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса
-
"Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" обыграл "Наполи", "Челси" на выезде переиграл "Славию"
-
В отношении Гулиева возбуждено дело
-
Будущее Матича в "Манчестер Юнайтед" под вопросом
-
"Ювентус" подписал молодого бразильца
-
Жиру назвал цели "Челси" на остаток сезона
-
Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов
-
Кейн травмировался в матче с "Манчестер Сити"
-
"Реалу" придется раскошелиться на Мане
-
Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода
-
Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Айнтрахта"
-
"Славия" и "Челси" определились с составами на матч 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24