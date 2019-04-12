"Реал" намерен выручить 250 миллионов с продажи трех футболистов

Предстоящим летом "Реал" может продать трех основных футболистов.

По сведениям Sport.es, "сливочные" готовы продать Марсело, Иско и Гарета Бэйла. Отмечается, что клуб хочет выручить 250 миллионов евро, которые сразу направит на усиление состава.

Марсело играет в "Реале" с 2007 года, а Бэйл и Иско - с 2013 года. Трансфермаркет оценивает 26-летнего Иско в 60 миллионов евро, 30-летнего Марсело - в 35 миллионов, а 29-летнего Бэйла - в 70 миллионов.

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