"Реал" не заинтересован в Рюдигере и не остановится на Мбаппе: трансферные планы клуба на лето

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Знаменитый журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился своей информацией о планах мадридского "Реала" на летнее трансферное окно 2022 года.

По информации источника, королевский клуб не заинтересован в подписании немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера - за игрока борются "Ювентус", ПСЖ, "Ман Сити" и "Тоттенхэм".

По словам журналиста, прошлым летом "Реал" заплатил только за Камавингу, но теперь "сливочные" не остановятся даже после подписания Килиана Мбаппе. Клуб пойдет за Эрлингом Холандом, так как этим летом хочет начать новую эру.

Напомним, что уже сегодня, 12 января, "Реал" в Саудовской Аравии сыграет против "Барселоны" в матче полуфинала Суперкубка Испании. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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