"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти

Фото твиттер "Челси"

"Реал" уже занимается поиском замены для наставника команды Карло Анчелотти.

Как сообщает Sport.es, главным кандидатом является тренер "Челси" Томас Тухель. Кроме него в списке есть еще четыре кандидата, однако их имена неизвестны.

Анчелотти возглавляет "Реал" с июня 2021 года. После 29 туров "сливочные" лидируют в Ла Лиге, опережая "Севилью" на 9 очков.

Напомним, что "Реал" также вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, где сыграет против "Челси".

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