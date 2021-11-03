"Реал" - первый клуб, забивший 1000 голов в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема открыл счет в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

Таким образом, мадридский клуб забил 1000-й гол в рамках Лиги Чемпионов (Кубок европейских чемпионов, учитывается квалификация).

Стоит отметить, что "Реал" первым преодолел отметку в 1000 голов.

Напомним, что "Реал" также является рекордсменом по завоеванию ЛЧ - 13 раз.

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