"Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Официально: испанский полузащитник Лукас Васкес продлил контракт с "Реалом".

29-летний хавбек заключил с мадридским клубом новое соглашение до 2024 года.

Напомним, что испанец выступает за "Реал" с 2015 года. Он трехкратный победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Испании.

Также в составе "Мадрида" полузащитник дважды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также трижды – клубный чемпионат мира.

В прошедшем сезоне Васкес провел в Ла Лиге 24 матча, отметившись двумя голами и пятью голевыми передачами.

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