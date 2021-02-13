"Реал" просит Рамоса и Васкеса снизить зарплаты, чтобы рассчитаться с Бэйлом
Стало известно, почему защитник Серхио Рамос и вингер Лукас Васкес не хотят идти на понижение зарплаты при продлении контрактов.
По информации AS, футболисты крайне недовольны тем, на что пойдут потенциально сэкономленные деньги.
Сообщается, что руководство "сливочных" пытается сократить оклады двух испанцев, чтобы рассчитаться с Гаретом Бэйлом, который с высокой долей вероятности вернётся в клуб летом.
Соглашение валлийца с "Реалом" рассчитано до июня 2022 года, и "бланкос" нужно найти около 30 миллионов евро, чтобы выполнить перед ним все обязательства.
Таким образом, из-за Бэйла королевский клуб может бесплатно потерять двух важных игроков, ведь контракты Рамоса и Васкеса истекают по окончании нынешнего сезона.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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