"Реал" снова теряет Азара
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар опять угодил в лазарет, утверждает Goal.com.
По информации источника, очередную травму 30-летний футболист получил во время полуфинального матча Лиги Наций между сборными Бельгии и Франции (2:3).
По предварительным данным, у игрока "сливочных" повреждение задней поверхности бедра.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 1 ассист.
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