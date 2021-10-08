"Реал" снова теряет Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар опять угодил в лазарет, утверждает Goal.com.

По информации источника, очередную травму 30-летний футболист получил во время полуфинального матча Лиги Наций между сборными Бельгии и Франции (2:3).

По предварительным данным, у игрока "сливочных" повреждение задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 8 матчей и сделал 1 ассист.

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