"Реал" снова теряет Азара

Теги реал мадридэден азартравмы

"Реал" снова теряет Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар в очередной раз выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.

30-летний футболист пропустил несколько матчей из-за гастроэнтерита, а сразу после возвращения к полноценным тренировкам получил новую травму.

По информации Goal.com, у бельгийца выявлено мышечное повреждение, из-за которого он точно не сыграет с "Атлетиком" в среду вечером.

В текущем сезоне Азар провёл за "Реал" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года. 

Не пропустите: Лопетеги недоволен судейством в матче "Реал" - "Севилья". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" мечтает о Холанде

"Барселона" мечтает о Холанде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов