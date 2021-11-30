"Реал" снова теряет Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар в очередной раз выбыл из строя из-за проблем со здоровьем.

30-летний футболист пропустил несколько матчей из-за гастроэнтерита, а сразу после возвращения к полноценным тренировкам получил новую травму.

По информации Goal.com, у бельгийца выявлено мышечное повреждение, из-за которого он точно не сыграет с "Атлетиком" в среду вечером.

В текущем сезоне Азар провёл за "Реал" 11 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года.

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