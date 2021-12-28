"Реал Сосьедад" может подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маты/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может следующим летом вернется в испанскую Ла Лигу, сообщает издание Cadena SER.

В футболисте заинтересован "Реал Сосьедад".

По информации источника, 33-летний хавбек после завершения контракта, в июне 2022 года на правах свободного агента перейдет в стан клуба из Сан-Себастьяна.

В нынешнем сезоне Мата до сих пор не появлялся на поле в АПЛ.

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