"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" одержала победу над "Реал Сосьедадом".
Благодаря победе "Гранада" поднялась на восьмое место. "Сосьедад" остается пятым.
"Гранада" - "Реал Сосьедад" 1:0
Гол: Херман Санчес, 51 - 1:0
"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Этеки (Монторо, 67), Кенеди, Кина (Гоналон, 53), Вико (Пуэртас, 53), Эррера, Сольдадо (Молина, 67).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель (Барренечеа, 78), Ле Норман, Субельдия, Мерино, Сильва (Гуриди, 28), Янузай (Порту, 63), Ильярраменди (Гевара, 78), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14