"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"

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"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Гранада" одержала победу над "Реал Сосьедадом".

Благодаря победе "Гранада" поднялась на восьмое место. "Сосьедад" остается пятым.

"Гранада" - "Реал Сосьедад" 1:0

Гол: Херман Санчес, 51 - 1:0

"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес, Фулькье (Диас, 49), Кини, Дуарте, Этеки (Монторо, 67), Кенеди, Кина (Гоналон, 53), Вико (Пуэртас, 53), Эррера, Сольдадо (Молина, 67).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель (Барренечеа, 78), Ле Норман, Субельдия, Мерино, Сильва (Гуриди, 28), Янузай (Порту, 63), Ильярраменди (Гевара, 78), Ойарсабаль, Исак (Баутиста, 63).

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