"Реал" ведет переговоры с тремя тренерами

Теги реал мадридантонио контераулькарло анчелотти

"Реал" ведет переговоры с тремя тренерамиФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Как сообщает Cadena SER, "Реал" изучает кандидатуры специалистов, которые могут возглавить команду после ухода Зинедина Зидана из клуба.

На данный момент в шорт-лист мадридского клуба входят Карло Анчелотти, работающий с "Эвертоном", Антонио Конте, несколько дней назад покинувший "Интер", и Рауль, который работает с "Кастильей".

По информации источника, контакты между "Реалом" и Анчелотти начались четыре дня назад. "Эвертон" уже занимается поисками нового тренера на случай, если итальянец покинет клуб. На данный момент в руководстве "Реала" положительно относятся к возвращению Анчелотти, это популярный кандидат.

Также не пропустите: "Реал" рассматривает Анчелотти на должность главного тренера. | http://soccernews.ru
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