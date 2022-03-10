"Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов. Бензема сделал хет-трик

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

Победу королевскому клубу принес хет-трик Карима Бензема. В составе гостей отличился Килиан Мбаппе.

"Реал" Испания – ПСЖ Франция - 3:1 (0:1) - первый матч - 0:1

Голы: Мбаппе, 39 - 0:1, Бензема, 61 - 1:1, Бензема, 76 - 2:1, Бензема, 78 - 3:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 66), Алаба, Милитао, Начо, Модрич, Кроос (Камавинга, 57), Вальверде, Бензема, Асенсио (Родриго, 57), Винисиус Жуниор.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра, Верратти, Паредес (Гуйе, 71), Месси, Неймар, Мбаппе.

Не пропустите: "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru