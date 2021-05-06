"Реал" выставит Азара на трансфер: названа причина

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"Реал" выставит Азара на трансфер: названа причина

Фото B/R Football

Мадридский "Реал" намерен избавиться ближайшим летом от вингера Эдена Азара, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, в королевском клубе разочарованы поведением звёздного футболиста после проигранного матча с "Челси" в Лиге Чемпионов. Напомним, что бельгиец находился в довольно хорошем расположении духа, обнимался с игроками "синих" Эдуаром Менди и Куртом Зума, активно смеялся.

Сообщается, что это стало последней каплей, и руководство "бланкос" решило выставить 30-летнего игрока на трансфер.

"Реал" приобрёл Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы. С тех пор фланговый форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.

Не пропустите: Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
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