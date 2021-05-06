"Реал" выставит Азара на трансфер: названа причина
Фото B/R Football
Мадридский "Реал" намерен избавиться ближайшим летом от вингера Эдена Азара, утверждает El Chiringuito TV.
По информации источника, в королевском клубе разочарованы поведением звёздного футболиста после проигранного матча с "Челси" в Лиге Чемпионов. Напомним, что бельгиец находился в довольно хорошем расположении духа, обнимался с игроками "синих" Эдуаром Менди и Куртом Зума, активно смеялся.
Сообщается, что это стало последней каплей, и руководство "бланкос" решило выставить 30-летнего игрока на трансфер.
"Реал" приобрёл Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы. С тех пор фланговый форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
Не пропустите: Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Заболотный близок к переходу в ЦСКА
-
Ари рассказал о предложениях после ухода из "Краснодара"
-
ПСЖ уверен в переходе Месси
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо
-
"Реал" выставит Азара на трансфер: названа причина
-
"Тоттенхэм" хочет переманить Гасперини
-
"Челси" прошлым летом отказал двум клубам в продаже Канте
-
Моуринью назвал позиции, требующие усиления в составе "Ромы"
-
"Ливерпуль" нацелился на капитана "Ромы"
-
Сарри может стать тренером "Милана"
-
Тухель установил рекорд в противостоянии с "Реалом"
-
Зидан оценил игру Азара в матче с "Челси"
-
"Барселона" определила новую трансферную цель на лето
-
Линекер: "Это самый слабый "Реал" на моей памяти"
-
Агент Клоппа сделал заявление о будущем тренера в "Ливерпуле"
-
Маунт прервал 10-летнюю сухую серию англичан в полуфиналах Лиги Чемпионов
-
1
Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов
-
Тухель прокомментировал выход "Челси" в финал Лиги Чемпионов
-
"Худший из худших": Ди Канио жёстко раскритиковал Моуринью
-
Азар после вылета "Реала" из ЛЧ смеялся в компании футболистов "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14