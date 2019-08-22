"Реал" заинтересовался вратарем "Милана"

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"Реал" заинтересовался вратарем "Милана"
"Реал" проявляет интерес к вратарю "Милана" Пепе Рейне, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе "Реала" Рейна может заменить Кейлора Наваса, который хочет сменить клуб, так как не согласен быть дублером основного вратаря Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что ранее "Реал" отдал в аренду украинца Андрея Лунина в "Вальядолид". 

36-летний Рейна является воспитанником "Барселону". В прошлом сезон он провел за "Милан" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

А зачем Лунина то брали, идиоты?

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