"Реал" заинтересовался вратарем "Милана"



"Реал" проявляет интерес к вратарю "Милана" Пепе Рейне, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе "Реала" Рейна может заменить Кейлора Наваса, который хочет сменить клуб, так как не согласен быть дублером основного вратаря Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что ранее "Реал" отдал в аренду украинца Андрея Лунина в "Вальядолид".

36-летний Рейна является воспитанником "Барселону". В прошлом сезон он провел за "Милан" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо. | http://soccernews.ru