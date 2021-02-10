Рэшфорд провел юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел свой 250-й матч за английский клуб.

Юбилейным для 23-летнего форварда стал матч Кубка Англии с "Вест Хэмом". Стоит отметить, что лишь трое игроков "Манчестер Юнайтед" достигли подобной отметки раньше. Ими были: Норман Уайтсайд (22 года и 192 дня), Джордж Бест (22 года и 199 дней) и Райан Гиггз (22 года и 301 день).

Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За манкунианцев он забил 83 года и отдал 50 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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