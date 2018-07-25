Ресурс WhoScored назвал лучшего игрока сезона 2017/2018

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Ресурс WhoScored назвал лучшего игрока сезона 2017/2018Авторитетный статистический ресурс WhoScored назвал лучшего игрока сезона 2017/2018. Специалисты портала представили рейтинг футболистов, номинированных на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Средняя оценка каждого из претендентов выводилась посредством учета их каждого выступления в прошлом сезоне на клубном и международном уровнях.

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 8,49

2. Криштиану Роналду ("Реал", Португалия) - 7,97

3. Эден Азар ("Челси", Бельгия) - 7,79

4. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия) - 7,76

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 7,73

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 7,71

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 7,65

8. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 7,43

9. Лука Модрич ("Реал", Хорватия) - 7,28

10. Рафаэль Варан ("Реал", Франция) - 6,95

Напомним, президент аргентинской Федерации футбола сделал прогноз о будущем Месси в сборной страны. | soccernews.ru

Комментарии
Дибала ездит на месси верхом

хахаха

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криш

криш долен быть 1

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РМ

верить вам или нет, но на сайте который вы говорите совсем другое пишут https://www.whoscored.com/Statistics

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Bars

здесь рейтинг номинированных на зм .

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10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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