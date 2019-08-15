Резиуан Мирзов заявил, что в этом сезоне "Спартак" будет радовать болельщиков

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Резиуан Мирзов заявил, что в этом сезоне "Спартак" будет радовать болельщиков

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов заявил, что этот сезон красно-белые проведут так, чтобы радовать фанатов команды.

"Тренерский штаб требует, чтобы мы играли в атакующий зрелищный футбол, который будет радовать болельщиков и приносить удовольствие нам самим. 

Я уверен, что с тем подбором исполнителей, который сейчас есть в "Спартаке", мы сможем играть зрелищно и результативно. Мы прибавляем с каждой тренировкой", - сказал Мирзов.

Напомним, "Спартак" после пяти туров чемпионата России с 8 баллами располагается на 7 позиции.

Сегодня, 15 августа, состоится ответный матч "Спартака" с "Туном" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало - в 19:45 (мск).

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