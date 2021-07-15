РФС определил лучших игрока и тренера сезона

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РФС определил лучших игрока и тренера сезона

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Исполком Российского футбольного союза назвал лучших игрока и тренера по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.

Лучшим тренером стал наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак. Лучшим клубом стал "Зенит", завоевавший золотые медали.

Лучшим футболистом признан форвард клуба из Санкт-Петербурга Сердар Азмун, который забил 19 голов в матчах РПЛ и стал вторым в списке лучших бомбардиров турнира.

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