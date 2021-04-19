РФС серьезно наказал арбитра, обслуживавшего матч "Локомотив" - "Спартак"
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
Арбитр Кирилл Левников, работавший на матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" - "Спартак" (2:0), отстранен от работы на два матча. Такое наказание наложено на арбитра, так как он не сообщил, что в судейскую комнату заходил сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина.
"Левников не будет судить два матча в РПЛ. Дело не в том, что есть утрата доверия или ещё что-то. Просто не сообщил для протокола, что Сухина к нему заходил. Поэтому пропустит две игры, ситуация простая", — заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц в интервью "Чемпионату".
Напомним, что после матча представители "Спартака" были недовольны судейством Левникова. "Красно-белые" отметили три спорных эпизода с неназначенными пенальти в ворота "Локомотива".
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