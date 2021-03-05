РФС выпустил новое заявление об эпизоде с игрой рукой Мозеса в матче с "Динамо"

Пресс-служба РФС выпустила дополнительное объяснение по эпизоду с участием Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" (2:0).

Ранее произошёл скандал, поскольку Российский футбольный союз заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота "красно-белых". Впоследствии подозрения подтвердились и были официально признаны.

"Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре. Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар. Ещё раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу "Динамо" - "Спартак" для более наглядного показа запрещённой зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания "Спорт-Экспресс", поскольку на нём отчётливо видно место контакта мяча и руки, что даёт возможность графически показать границу разрешённой и запрещённой зон", - говорится в заявлении РФС.

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