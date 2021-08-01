Рики Пуч не намерен уходить из "Барселоны"

1 Теги барселонарикард пуч

Рики Пуч не намерен уходить из "Барселоны"Фото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Рикард Пуч не намерен уходить из каталонского клуба, сообщает Альберт Рохе.

По информации источника, футболист настроен добиться успеха в сине-гранатовой футболке. Он не собирается отступать.

Это его мечта, и поэтому он будет бороться до конца для ее достижения.

Напомним, что во вчерашнем товарищеском матче Пуч выйдя на замену сумел отличиться забитым голом.

Также не пропустите: Коваленко перейдет из "Аталанты" в "Специю". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси хоть и Король футбола, но моей Джорджины фигурка всё равно лучше!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"

"Спартак" объявил заявку на матчи с "Бенфикой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов