Рики Пуч не намерен уходить из "Барселоны"

Фото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Рикард Пуч не намерен уходить из каталонского клуба, сообщает Альберт Рохе.

По информации источника, футболист настроен добиться успеха в сине-гранатовой футболке. Он не собирается отступать.

Это его мечта, и поэтому он будет бороться до конца для ее достижения.

Напомним, что во вчерашнем товарищеском матче Пуч выйдя на замену сумел отличиться забитым голом.

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