Ривалдо ответил ван Галу, который критиковал Месси и Неймара



Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал слова экс-наставника каталонского клуба Луи ван Гала, который ранее заявил, что Лионель Месси и Неймар не приносят пользу команде, которая не играет на них.

"Месси, Неймар и Роналду - это те футболисты, которые творят удивительные вещи. Есть тренеры, которые не любят этих игроков, потому что они затмевают их работу. Поэтому они говорят, что эти футболисты не умеют играть командно, а показывают класс только индивидуально.

Я более 20 лет играл в футбол и знаю, что многие тренеры были довольно слабыми игроками, а некоторые и вовсе не играли в футбол. При этом они хотят, чтобы игроки были единой командой, чтобы их называли великими тренерами.

Мне нравятся яркие индивидуальные игроки, потому что футбол должен приносить радость. Командная игра всегда важна, но нужно иметь в составе игроков, которые могут сделать на поле что-то удивительное", - цитирует Ривалдо AS.

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