Ривалдо раскритиковал France Football за обложку с Месси в форме ПСЖ

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо выразил возмущение в связи с публикацией издания France Football, в которой капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси изображён в форме ПСЖ.

"Они ведут себя некорректно и неуважительно по отношению к "Барсе", особенно с учётом того, что через неделю большой матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Также это неуважение по отношению к самому Месси. Если парижане выбьют "Барселону", то многие смогут заявить, что игрок не был до конца сосредоточен. Из-за этого давление на него будет просто сумасшедшим.

Думаю, это провокация со стороны французского издания. Считаю произошедшее ошибкой. Этот журнал уважают во всём мире, и он ничего не выиграет от такого хода", - приводит слова Ривалдо Sport.es.

Напомним, что ближайшим летом истекает контракт Месси с "блауграной". Главными претендентами на него считаются ПСЖ и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Куман отреагировал на изображение Месси в форме ПСЖ на обложке France Football. | http://soccernews.ru