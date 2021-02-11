Ривалдо раскритиковал France Football за обложку с Месси в форме ПСЖ

Теги барселонапсжривалдолионель месси

Ривалдо раскритиковал France Football за обложку с Месси в форме ПСЖ

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо выразил возмущение в связи с публикацией издания France Football, в которой капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси изображён в форме ПСЖ.

"Они ведут себя некорректно и неуважительно по отношению к "Барсе", особенно с учётом того, что через неделю большой матч с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Также это неуважение по отношению к самому Месси. Если парижане выбьют "Барселону", то многие смогут заявить, что игрок не был до конца сосредоточен. Из-за этого давление на него будет просто сумасшедшим.

Думаю, это провокация со стороны французского издания. Считаю произошедшее ошибкой. Этот журнал уважают во всём мире, и он ничего не выиграет от такого хода", - приводит слова Ривалдо Sport.es.

Напомним, что ближайшим летом истекает контракт Месси с "блауграной". Главными претендентами на него считаются ПСЖ и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Куман отреагировал на изображение Месси в форме ПСЖ на обложке France Football. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов