Роберто Карлос вспомнил о несостоявшемся переходе в "Спартак"
Фото инстаграм Роберто Карлоса
Бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос рассказал, как в 1994 году мог стать игроком "Спартака".
"Да, у меня действительно был шанс оказаться в "Спартаке" - представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за "Палмейрас", который собирался меня продавать. Но "Интер", куда я в итоге перешёл, за меня предложил намного больше, и "Палмейрас" выбрал более выгодный вариант. Поэтому если кто-то думал, что я связан с Россией с 2011 года, когда перешёл в "Анжи", то нет - первые контакты с вашей страной случились ещё в 90-х", - признался бразилец.
В "Интере" Карлос провёл всего один сезон - 1995/96. Затем легендарного фулбека выкупил "Реал", за который он выступал до 2007 года.
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