Роберто Мартинес может бесплатно уйти из сборной Бельгии ради "Барселоны"

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Роберто Мартинес может бесплатно уйти из сборной Бельгии ради "Барселоны"Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может покинуть "красных дьяволов" ради клубной работы.

Как сообщает Goal, в контракте испанца с бельгийской федерацией футбола есть пункт об освобождении, который может быть активирован в одностороннем порядке, позволяя ему уйти бесплатно

По информации источника, Хави также является вариантом, но есть еще два кандидата.

Напомним, что ранее сообщалось о поиске "Барселоной" нового тренера.

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