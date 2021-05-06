"Рома" может купить Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere della Serra, в случае ухода Эдина Джеко, "Рома" может подписать нападающего "Зенита" Сердара Азмуна или форварда "ПСЖ" Мауро Икарди.

Причина. по которой "Рому" может покинуть Эдин Джеко кроется в зарплате боснийца, которая составляет 7.5 миллионов евро за сезон. Клуб считает такие траты чрезмерными в нынешних условиях.

Также вчера сообщалось о том, что Азмун заинтересовал дортмундскую "Боруссию".

В текущем сезоне Сердар провел 23 матча в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал две результативные передачи.

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