"Рома" продлила аренду форварда "Реала"

Фото: инстаграм Борхи Майораля/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Борха Майораль останется в римской "Роме" и на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Итальянский клуб договорился о продлении арендного соглашения форварда до лета 2022 года. При этом сумма выкупа игрока увеличится до 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Майораль провел за "Рому" 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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