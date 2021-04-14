"Рома" продлила аренду форварда "Реала"
Фото: инстаграм Борхи Майораля/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Борха Майораль останется в римской "Роме" и на следующий сезон, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Итальянский клуб договорился о продлении арендного соглашения форварда до лета 2022 года. При этом сумма выкупа игрока увеличится до 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Майораль провел за "Рому" 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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