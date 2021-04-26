Роман Павлюченко пошутил над составом сборной России: "Перед Евро все надежды на Жиркова"
Фото: Твиттер @Eurosport_RU
Экс-форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко сравнил текущий состав национальной команды с составом 2008 года.
"Сегодняшняя сборная сильно уступает той, что играла в 2008 году. Денисов "убивал" всех в центре поля, Игнашевич цементировал оборону. Футболисты в той сборной сильнее нынешних во всех линиях.
Перед ЕВРО-2020 все надежды на Жиркова, ха-ха. Но если Черчесов хорошо подготовит команду физически, то за счет хорошего движения мы можем добиться результата. Сомневаюсь, что сможем пройти в 1/4 финала, как на Чемпионате Мира, но все возможно.
В 2008 году мы тоже приехали на ЕВРО, и никто нас не знал. Но за счет отличной подготовки мы переиграли и перебегали даже сборную Нидерландов", – приводит слова Павлюченко Sport24.
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