Роман Широков: "Краснодар" - бесхарактерная команда

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о своем отношении к "Краснодару" и назвал причины неудач клуба.

"Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всегда, так и осталось. Было буквально пара матчей за всю их историю, когда все против них, но они побеждали.

Все идет от руководства. Галицкий как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Но что-то я волков не наблюдаю, все хорошо у людей. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

Проблема в Галицком и его окружении. Говорить и делать – две большие разницы", – приводит слова Широкова "РБ-Спорт".

Напомним, "Краснодар" стал единственным российским клубом, который пробился в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/2021. Однако команда вылетела уже в первом раунде, проиграв оба матча "Динамо" из Загреба. В Чемпионате России команда идет на 8 месте, набрав 31 очко.