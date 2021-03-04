Роман Широков: "Краснодар" - бесхарактерная команда
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о своем отношении к "Краснодару" и назвал причины неудач клуба.
"Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всегда, так и осталось. Было буквально пара матчей за всю их историю, когда все против них, но они побеждали.
Все идет от руководства. Галицкий как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Но что-то я волков не наблюдаю, все хорошо у людей. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.
Проблема в Галицком и его окружении. Говорить и делать – две большие разницы", – приводит слова Широкова "РБ-Спорт".
Напомним, "Краснодар" стал единственным российским клубом, который пробился в плей-офф еврокубков в сезоне 2020/2021. Однако команда вылетела уже в первом раунде, проиграв оба матча "Динамо" из Загреба. В Чемпионате России команда идет на 8 месте, набрав 31 очко.
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|Команда
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|27
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18