Романцев назвал самую интересную команду в РПЛ
Фото РИА Новости / Владимир Песня
Известный в прошлом российский тренер Олег Романцев рассказал, какую команду он считает наиболее интересной на сегодняшний день в РПЛ.
"В этом сезоне мне таковой представляется "Рубин", с которым интересно и по-настоящему творчески работает Леонид Слуцкий. Сегодня он создал команду, которая играет в современный, зрелищный футбол, в которой делают погоду Дюпин, Самошников, Макаров, Деспотович. А Кварацхелию можно и вовсе назвать одним из открытий сезона. Ну, а домашнюю осечку с "Краснодаром" можно отнести к издержкам становления команды. Потому искренне желаю Леониду Викторовичу удачи", - цитирует Романцева "СЭ".
"Рубин" набрал 46 очков в 27 турах и занимает четвёртое место в таблице российского чемпионата.
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