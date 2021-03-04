Романцева перевели из реанимации в палату после инфаркта
Бывший пресс-атташе московского "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил о переводе бывшего главного тренера "красно-белых" Олега Романцева из реанимации в палату.
Напомним, что 67-летний специалист в начале этой недели перенёс инфаркт, в связи с чем его экстренно прооперировали.
"Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Всё это радует! Но пока звонками - даже с пожеланиями скорейшего выздоровления - лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть выздоровление наступит раньше", - написал Трахтенберг в твиттере.
Романцев завершил карьеру в 2005 году, с тех пор он работал только консультантом в "Нике" и "Спартаке". В активе легендарного наставника 19 выигранных трофеев с "красно-белыми".
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