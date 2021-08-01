Рональд Куман не хочет видеть в "Барселоне" Умтити

Теги барселонасамюэль умтитирональд куман

Рональд Куман не хочет видеть в "Барселоне" УмтитиФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не хочет видеть в команде французского центрального защитника Самюэля Умтити, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, руководство каталонского клуба знает об этом и пытается продать фуболиста.

Также отмечается, что в том случае, если удастся продать еще и Ленгле, то "блауграна" подпишет нового защитника.

Напомним, что Умтити перешел в "Барселону" из "Лиона" после чемпионата Европы 2016 года за 25 миллионов евро.

Сейчас он является проблемой для каталонцев из-за своей травматичности и зарплаты в 12 миллионов евро за сезон.

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