Рональд Куман не хочет видеть в "Барселоне" Умтити
Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не хочет видеть в команде французского центрального защитника Самюэля Умтити, сообщает журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, руководство каталонского клуба знает об этом и пытается продать фуболиста.
Также отмечается, что в том случае, если удастся продать еще и Ленгле, то "блауграна" подпишет нового защитника.
Напомним, что Умтити перешел в "Барселону" из "Лиона" после чемпионата Европы 2016 года за 25 миллионов евро.
Сейчас он является проблемой для каталонцев из-за своей травматичности и зарплаты в 12 миллионов евро за сезон.
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