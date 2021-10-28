Рональд Куман не собирается прощать "Барселоне" ни цента

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Уволенный прошлой ночью с поста главного тренера "Барселоны" Рональд Куман намерен получить неустойку за увольнение в полном размере.

Как сообщает журналист Мои Льоренс, Куман не собирается прощать ни цента евро из суммы неустойки, которую ему придется заплатить после расторжения контракта.

Ранее сообщалось, что "Барселона" должна заплатить голландцу около 12 миллионов евро.

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