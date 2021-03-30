Роналдо извинился за свою причёску на ЧМ-2002
Фото Reuters
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями о своей оригинальной причёске во время Чемпионата Мира 2002 года.
"Это было ужасно! Хочу извиниться перед всеми матерями, чьи дети делали себе такую же стрижку. Я был травмирован и не хотел общаться с бразильскими СМИ. Поэтому я и сделал эту причёску. Я спрашивал у партнёров по команде, нравится ли им такая стрижка. Они отвечали, что это ужасно! Но журналисты отвлеклись и забыли о травме, что было самым важным для меня", - признался бразилец.
Напомним, что весной 2000 года Роналдо получил перелом колена. На восстановление ему потребовалось 512 дней.
Впрочем, длительная пауза не помешала форварду подойти в лучшей форме к ЧМ-2002 - он отличился 8 раз, а его голы помогли бразильской сборной выиграть мундиаль.
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