Роналдо извинился за свою причёску на ЧМ-2002

Теги бразилияроналдо

Роналдо извинился за свою причёску на ЧМ-2002

Фото Reuters

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями о своей оригинальной причёске во время Чемпионата Мира 2002 года.

"Это было ужасно! Хочу извиниться перед всеми матерями, чьи дети делали себе такую же стрижку. Я был травмирован и не хотел общаться с бразильскими СМИ. Поэтому я и сделал эту причёску. Я спрашивал у партнёров по команде, нравится ли им такая стрижка. Они отвечали, что это ужасно! Но журналисты отвлеклись и забыли о травме, что было самым важным для меня", - признался бразилец.

Напомним, что весной 2000 года Роналдо получил перелом колена. На восстановление ему потребовалось 512 дней.

Впрочем, длительная пауза не помешала форварду подойти в лучшей форме к ЧМ-2002 - он отличился 8 раз, а его голы помогли бразильской сборной выиграть мундиаль.

Не пропустите: Роналдо зачал пятого ребёнка, несмотря на стерилизацию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Лэмпард может возглавить молодёжную сборную Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов