Роналду демонстративно убрал бутылки Coca-Cola на пресс-конференции

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду показал своё отношение к Coca-Cola.

Перед началом пресс-конференции в преддверии матча Евро-2020 с Венгрией футболист демонстративно убрал бутылки с газированным напитком.

36-летний форвард оставил перед собой только воду. Ранее звёздный игрок жаловался, что его старший сын пьет Coca-Cola, и это раздражает его.

Матч Венгрия - Португалия состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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