Роналду демонстративно убрал бутылки Coca-Cola на пресс-конференции

3 Теги португалиякриштиану роналду

Роналду демонстративно убрал бутылки Coca-Cola на пресс-конференции

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду показал своё отношение к Coca-Cola.

Перед началом пресс-конференции в преддверии матча Евро-2020 с Венгрией футболист демонстративно убрал бутылки с газированным напитком.

36-летний форвард оставил перед собой только воду. Ранее звёздный игрок жаловался, что его старший сын пьет Coca-Cola, и это раздражает его.

Матч Венгрия - Португалия состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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Комментарии

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lesnovsky

Как будто его пить их заставляли... Еще на поле не вышел, а уже нервничает... Эгоизм во всей красе... Опять себя выше всех ставит... Тварь португальская... Тьфу...

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Mutaloff
Mutaloff

В очередной раз показывает свой исключительный профессиональный подход к делу. Твой Месси за бабки рекламирует пепси и лейс,а второй и на халяву не хочет сидеть рядом с этой жидкостью.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

А рекламные денежки я не дурак убирать...

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