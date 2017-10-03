Роналду: "Много работаю для того, чтобы выигрывать командные и индивидуальные трофеи"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал свою главную цель в футболе.

" В футболе самое главное - выигрывать трофеи, потому что, если работать десять или одиннадцать месяцев и ничего не выиграть, образуется пустота. Мне нравится выигрывать трофеи - коллективные и индивидуальные. Я много работаю для этого ", - цитирует 32-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду задумывается о карьере боксера. | soccernews.ru