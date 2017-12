Роналду не пустил грабителей Месси и Суареса в свой дом

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Барселоной".

Известный карикатурист Омар Момани нарисовал мультфильм в стиле фильма "Один дома", посвященный этому матчу. В нем бандиты Лионель Месси и Луис Суарес пытаются ограбить дом, в котором живет Криштиану Роналду.

STAY OUT!



Still no luck for Lionel Messi and his Barcelona team-mates as they look to break into Cristiano Ronaldo's house!



(Cartoon by @omomani) pic.twitter.com/ta6dNc1HCs