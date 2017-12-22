Роналду не пустил грабителей Месси и Суареса в свой дом

Теги реал мадридбарселонакриштиану роналдулионель месси

Роналду не пустил грабителей Месси и Суареса в свой дом

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Барселоной".

Известный карикатурист Омар Момани нарисовал мультфильм в стиле фильма "Один дома", посвященный этому матчу. В нем бандиты Лионель Месси и Луис Суарес пытаются ограбить дом, в котором живет Криштиану Роналду.

Видео: Неудачная попытка ограбления от Месси с Суаресом.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 23 декабря и начнется в 15:00 мск.

Не пропустите: Роналду приступит к тренировкам в общей группе в пятницу. | http://soccernews.ru

комментарии
Назим

И он назвал себя лучшим ??????

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Назим

Порвали уже

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Лео Рулит

Нечего сегодня они и засунут и вынут из-за очка и несколько раз подряд это будет

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